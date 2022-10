Prezzi calmierati e fotovoltaico: ecco il Social Housing a Matera

Matera, 5 ott. (askanews) – Unire la bellezza del paesaggio che presenta Matera con i suoi Sassi patrimonio Unesco e offrire uno spazio abitativo di socializzazione, a prezzi calmierati e con un abbattimento dei costi energetici grazie ai pannelli voltaici. Con la consegna simbolica delle chiavi e il taglio del nastro è stata completata l’allocazione di 115 appartamenti del complesso “Social Housing – Città dei Sassi” realizzato a Matera dal Fondo Esperia (gestito da Fabrica Immobiliare SGR) con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) quale principale investitore.

Una struttura di oltre 13.000 metri quadrati, tre corti principali che ospitano 34 alloggi ciascuna e una corte minore che ne ospita 13; aree di parcheggio esterne ed interrate, spazi di socializzazione, un’area gioco per i più piccoli, e l’orto urbano.

“Matera è per noi una città simbolo del sud Italia – sottolinea Giancarlo Scotti, Direttore Immobiliare di CDP – è una città con una sua tradizione e innovazione urbanistica e questo progetto si inserisce in un accordo di programma per dare vita a un quartiere con la coesistenza di tante funzioni non solo di housing sociale e questo ci rende particolarmente soddisfatti di questo investimento”.

Gli alloggi sono offerti a canone calmierato a diverse categorie di destinatari: giovani coppie, anziani, studenti fuori sede e famiglie numerose. Il progetto rappresenta uno dei più rilevanti interventi immobiliari per l’abitare sociale nel Sud Italia, puntando a contribuire in maniera sostanziale alla mancanza di soluzioni abitative in affitto a canoni accessibili nel Mezzogiorno.

In occasione dell’inaugurazione, sono stati consegnati gli ultimi due appartamenti disponibili nel nuovo complesso residenziale che, a poche settimane dalla fine dei lavori, raggiunge così il 100% dell’occupazione.

“Per la città di Matera è importante aver partecipato a questo progetto – afferma il sindaco Domenico Bernardi – perché ci permette di immaginare un nuova politica dell’abitare che punti a considerare le case come luoghi di

socialità”.

Il progetto immobiliare è coerente con il Piano Strategico 2022-2024 di CDP e, in particolare, con le priorità di intervento individuate dalle Linee Guida Strategiche Settoriali relative a Infrastrutture Sociali e Transizione Energetica. Tutti gli appartamenti del complesso “Social Housing – Città dei Sassi” sono realizzati in classe energetica A, con l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione. Infine, per migliorare il microclima e la salvaguardia della biodiversità sono stati piantati 115 alberi da frutto, uno per ogni famiglia abitativa.

“Questo progetto nasce così – afferma Giovanni Maria Benucci, CEO di Fabrica Immobiliare SGR – e deve realizzare ora il suo step successivo che non è quello di garantire uno spazio abitatitvo a un prezzo accessibile ma garantire la crescita di una società sana”.