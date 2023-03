Prezzi carburante: benzina in rialzo, gasolio in calo

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – Continua a salire il prezzo medio della benzina, continua a scendere quello del gasolio. Ancora in calo le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,860 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,863, pompe bianche 1,855), diesel a 1,776 euro/litro (-1, compagnie 1,779, pompe bianche 1,769). Benzina servito a 1,997 euro/litro (+2, compagnie 2,037, pompe bianche 1,916), diesel a 1,915 euro/litro (-2, compagnie 1,959, pompe bianche 1,830). Gpl servito a 0,793 euro/litro (-1, compagnie 0,800, pompe bianche 0,785), metano servito a 1,718 euro/kg (-3, compagnie 1,712, pompe bianche 1,722), Gnl 1,632 euro/kg (+4, compagnie 1,651 euro/kg, pompe bianche 1,618 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,929 euro/litro (servito 2,192), gasolio self service 1,859 euro/litro (servito 2,131), Gpl 0,888 euro/litro, metano 1,787 euro/kg, Gnl 1,579 euro/kg.