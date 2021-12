Prezzo calmierato per le mascherine FFP2, Costa: “Bisogna ragionare nell’ordine di idee di 1 euro”

Mascherine FFP2 a prezzo calmierato, il costro dovrebbe aggirarsi intorno ad 1 euro secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Il governo Draghi, dopo aver introdotto il decreto Covid che prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in cinema, teatri, sui mezzi pubblici, aerei, stadi e nei grandi eventi, pensa all’introduzione di un prezzo calmierato per il presidio di protezione individuale.

Sul tema si espresso il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che a Rtl 102.5 ha detto che il governo ha in mente “una risposta precisa, con un articolo ad hoc per il prezzo calmierato delle mascherine Ffp2 visto che abbiamo obbligato i cittadini ad indossarle. Bisogna ragionare nell’ordine di idee di un euro”.

“Abbiamo chiesto a Figliuolo di avviare un percorso con le farmacie e non solo per addivenire a un prezzo calmierato, così come è stato fatto peraltro per i tamponi– ha aggiunto Costa – Io credo che dobbiamo ragionare nell’ordine di idee di 1 euro.

Questo credo sia l’obiettivo che ci dobbiamo dare e abbiamo incaricato la struttura del commissario”.

Diverse anche le forze politiche della maggioranza che hanno chiesto all’esecutivo di intervenire sui prezzi delle FFP2. Tra questi il Partito Democratico di Enrico Letta e Italia Viva di Matteo Renzi.