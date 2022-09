Prezzo del gas, per Berlusconi si deve “intervenire subito”

Sul prezzo del gas, per Silvio Berlusconi si deve intervenire subito ed ove fosse possibile evitare un ulteriore e massivo scostamento di bilancio

Sul delicato tema del prezzo del gas e sull’incidenza del suo rialzo nella vita quotidiana degli italiani, per Silvio Berlusconi si deve “intervenire subito”. Si, ma come? Le ricette in questi giorni non mancano e quella del leader di Forza Italia che commenta gli interventi del governo sul problema passa per la strada di un fondo garantito.

Ha detto Berlusconi in ordine al caro bollette: “la cosa fondamentale è intervenire subito”.

Prezzo del gas, Berlusconi: “Fare subito”

Il merito degli interventi del governo per calmierare i prezzi del gas è però più complesso e per il Cav “se si può farlo evitando uno scostamento di bilancio naturalmente è molto meglio”. Poi il presidente azzurro indica la via: “Esistono altre strade possibili, per esempio un fondo per il finanziamento ultra-agevolato e garantito dallo Stato alle aziende distributrici di energia”.

Finanziamento ultra-agevolato alle aziende

Ovviamente dovrebbero essere aziende che che poi “si impegnino a limitare gli aumenti. Però i tempi sono l’essenziale”. Il tema è urgente per la società e massivo per la politica impegnata nelle ultime battute della campagna elettorale. In queste ore ad esempio anche il segretario del Partito Democratico Enrico Letta aveva invitato al governo a dare risposte più forti sul caro energia.