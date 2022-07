Pride 2022, a Berlino una moschea esibisce la bandiera arcobaleno

Roma, 1 lug. (askanews) – Per la prima volta una moschea in Germania, a Berlino, ha esibito una bandiera arcobaleno a sostegno della comunità Lgbt+, mentre si avvicinano numerosi grandi eventi nella capitale tedesca per celebrare il mese dell’orgoglio, tra cui il festival gay-lesbo del 16 e 17 luglio, la Dyke March il 22 luglio e il Christopher Street Day il 23 luglio.

“Vado spesso nelle scuole e parlo ai giovani che sono, alcuni di loro, omofobi, hanno un giudizio religioso contro le persone omosessuali, che è un tipo di discriminazione che non accettiamo”, ha spiegato a France Presse l’imam della moschea Ibn Rushd-Goethe, Mo El-Kateb, che sul petto sfoggia un adesivo con la scritta “Amore è Halal”.

“Spero che molte altre moschee ospitino a loro volta la bandiera in modo da esporre altri segnali positivi per la comunità Lgbt”, ha aggiunto.

(Immagini France Presse)