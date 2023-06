Pride, giovani centrodestra intervengono sulla revoca del patrocinio: Fi: "Decisione alimenta falsi pregiudizi"

La decisione della Regione Lazio di togliere il Patrocinio al Roma Pride del 2023 ha fatto parecchio discutere in questi ultimi giorni. Anche i giovani del centrodestra provenienti da partiti quali Lega e Forza Italia – riporta il Fatto Quotidiano – hanno detto la loro. Questa decisione, ha dichiarato la gioventù di Forza Italia in una nota “alimenta falsi pregiudizi sul centrodestra anti-diritti”.

Pride, i giovani di Fi sulla revoca del patrocinio: “Alimenta falsi pregiudizi sul centrodestra”

Il coordinatore Forza Italia giovani nel Lazio, Simone Leoni, a tale proposito, ha anche spiegato che “Non ci piace l’idea che una festa di libertà come il Pride venga trasformata un’occasione di attacco contro il governo e in un diktat sull’utero in affitto che noi condanniamo”. Ha anche aggiunto che “pensiamo anche che rinunciare al patrocinio significa dare spazio a una montatura ad arte della sinistra secondo cui noi siamo un manipolo di omofobi. Farsi scivolare la provocazione e mantenere il patrocinio sarebbe stato meglio”.

Roscani: “Rocca ha fatto bene a revocare il patrocinio”

Non ultimo il responsabile nazionale di Fdi, Fabio Roscani ha spiegato che “Il Presidente ha fatto bene a revocare il patrocinio perché sono venuti meno i patti sulla pratica dell’utero in affitto non si può fare mezzo passo indietro”. Ha comunque osservato: “Ben venga il dibattito sui diritti e l’apertura alle associazioni Lgbtq: il governo Meloni non tornerà indietro su questo fronte. Ma sull’utero in affitto non possiamo scendere a compromessi”.