Pride Month, QVC Italia lancia la campagna 'Dire. Fare. Baciare.'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Dal gesto del bacio parte la nuova campagna pensata da QVC Italia per il mese del Pride, attiva sulle piattaforme di proprietà dall’1 al 30 giugno 2023. Con la 'formula' 'Dire. Fare. Baciare.', QVC abbraccia la comunità Lgbtq+ e incoraggia il coming out.

La campagna invita a pensare al valore sociale del singolo coming out come atto di amore per se stessi ma anche come atto di incoraggiamento e sostegno per chi ancora non può farlo, subisce pregiudizi o è costretto a nascondersi. Allo stesso tempo sostiene la libertà di vivere la propria quotidianità a partire dai gesti più semplici: passeggiare mano nella mano con la persona che si ama, godersi la pausa caffè o il pranzo al lavoro insieme al partner.

L’iniziativa 2023 di QVC per il Pride Month, che coinvolgerà tutte le piattaforme, prende spunto dalla nota cantilena fanciullesca: 'Dire' rappresenta l’espressione del sé e la manifestazione a parole dei propri valori e delle proprie idee; 'Fare' indica l’azione, l’invito a esporsi attivamente; 'Baciare' invita a lasciarsi andare e diventare icona di cambiamento andando oltre parole e fatti per diventare immagine e manifesto d’amore. Una filastrocca che, in questa occasione, diventa un mantra e, al tempo stesso, un manifesto contro l'ingiustizia e la discriminazione.

Per rendere ancora più concreto il proprio impegno, QVC ha realizzato una t-shirt dedicata, disponibile in quattro varianti di colore e taglie diverse, acquistabile sul sito www.qvc.it al costo di 19,90 euro con spedizione gratuita. L’intero ricavato andrà all’Associazione Quore che si impegna ogni giorno per rispondere ai bisogni del territorio e migliorare la condizione di vita delle persone Lgbtq+. In particolare, verrà sostenuto il progetto di accoglienza e accompagnamento To Housing. Un progetto di co-housing sociale a Torino per accogliere persone Lgbtq+ in difficoltà e in condizioni di estrema vulnerabilità.

La scelta di scendere in campo anche quest’anno per il mese del Pride nasce dall’impegno costante da parte di QVC Italia per sostenere la diversità, l'equità e l'inclusione all'interno della propria organizzazione e di coloro con cui sceglie di lavorare, nell'assortimento e nella presentazione dei prodotti. La campagna è promossa in collaborazione con il Team Member Resource Group Rumore di QVC .