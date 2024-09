"Pride Village Virgo", Chieti al centro dell'inclusione

Roma, 9 set. (askanews) – Un evento storico si appresta a trasformare la città di Chieti in un simbolo nazionale di inclusione e libertà: il Sindaco Diego Ferrara, insieme all’Europarlamentare Alessandro Zan, ha ufficialmente annunciato l’apertura del “Pride Village Virgo” nella città abruzzese. Dopo il grande successo del Pride Village Virgo di Padova, che ha attirato l’attenzione per 14 settimane di eventi e impegno civile, la scelta di Chieti come nuova sede rappresenta un riconoscimento del valore progressista e inclusivo della comunità teatina.

“Chieti è pronta a essere protagonista di questo importante percorso,” ha dichiarato con orgoglio il Sindaco Diego Ferrara dal palco di Padova. “Ho avuto la fortuna di conoscere Alessandro Zan, una persona di straordinario spessore professionale e umano, e insieme condividiamo l’impegno di promuovere il rispetto e la dignità di tutte le persone. Due anni fa abbiamo voluto fortemente organizzare un Pride a Chieti, diventando la prima città in Abruzzo a celebrare un’unione civile. Oggi siamo fieri di fare un ulteriore passo avanti con l’apertura del Pride Village Virgo, un luogo di libertà e educazione civica.”

Chieti, con la sua antica storia e il suo spirito accogliente, diventerà un punto di riferimento per la difesa dei diritti civili e per la promozione di una cultura basata sulla tolleranza e il rispetto. L’Europarlamentare Alessandro Zan ha espresso il suo entusiasmo per la scelta della città abruzzese: “Chieti rappresenta un esempio di coraggio e di visione, grazie alla leadership del Sindaco Ferrara. Non è solo una questione locale, ma un messaggio potente che si estende a tutta l’Italia, affinché ogni città possa diventare un baluardo di libertà e diritti.”

Zan ha inoltre voluto ringraziare i partner che hanno reso possibile questo progetto, in particolare Lorenzo Marchetti e Altair D’Arcangelo di Virgo Cosmetics, il cui supporto è stato determinante: “Chiamarli semplicemente sponsor sarebbe riduttivo. Virgo è stato al nostro fianco in ogni fase, offrendo non solo sostegno economico ma anche creativo, aiutandoci a rendere il Pride un evento di grande valore artistico e culturale.”

Marchetti e D’Arcangelo, entusiasti di proseguire questa collaborazione, hanno aggiunto: “Siamo onorati di poter dare il nostro contributo all’apertura del Pride Village Virgo a Chieti. Questa città, con il suo Sindaco e il suo spirito inclusivo, merita di essere al centro della scena nazionale. Continueremo a sostenere questo progetto con tutto il nostro impegno.”