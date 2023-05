Prigozhin inaugura un momumento nel cimitero Wagner in Russia

Krasnodar, 8 mag. (askanews) – Il fondatore della compagnia di mercenari russi Wagner, Evgeny Prigozhin, ha inaugurato un monumento ai mercenari deceduti nella guerra d’invasione in Ucraina. Il cimitero si trova nel Territorio russo di Krasnodar.

Il video dell’inaugurazione del monumento è stato diffuso il giorno prima del 9 maggio, festa patriottica russa che coincide con la vittoria sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale.

In Russia il 9 maggio resta il giorno più importante del calendario sotto la presidenza Putin che ha usato il trionfo sovietico del 1945 sulla Germania nazista anche come un pretesto propagandistico per giustificare l’invasione dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, dopo l’annessione della Crimea nel marzo 2014.