Prima alla Scala, Fontana: riprova che vaccino è fondamentale

Milano, 7 dic. (askanews) – “Molto speciale e pieno di ottimismo, la ripartenza credo che fosse necessaria. Ma soprattutto la prova che la vaccinazione è fondamentale; confrontiamoci allo scorso anno sia per quanto riguarda la serata, sia per quanto riguardano i numeri. Adesso dobbiamo continuare a vaccinare anche per superare questo leggero innalzamento. La cosa positiva è che siamo ancora in una fase di innalzamento che sta gradualmente scendendo”. Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, nell’atrio del teatro alla Scala per la prima della stagione con il Macbeth di Giuseppe Verdi.