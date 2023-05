Home > Askanews > "Prima di andar via", Manera: trattiamo il tumore nel modo giusto "Prima di andar via", Manera: trattiamo il tumore nel modo giusto

Roma, 25 mag. (askanews) – “Prima di andare via”, dal 26 maggio su Prime Video, è un film per i ragazzi, con protagonisti due giovani attori come Riccardo Maria Manera e Jenny De Nucci, ma tratta un tema molto delicato: il tumore e i differenti modi di reagire di fronte alla malattia. I due protagonisti del film di Massimo Cappelli si incontrano proprio perché ad entrambi è stato diagnosticato un cancro. E la sorte ha voluto che nel 2022, un anno dopo le riprese del film, a Manera sia stato diagnosticato lo stesso tumore del protagonista del film. “Nella negatività della cosa, per fortuna avevo già vissuto un annuncio del genere, quindi ero anche paradossalmente un po’ preparato ad affrontare la cosa. Ti mette davanti a tante domande, a tante realtà, sicuramente, personalmente, credo di essere diventato molto più adulto nel vedere le cose”. I due personaggi del film affrontano la malattia e anche l’idea della morte in maniera molto diversa. “Abbiamo affrontato il tema in una maniera giusta, che poi non c’è una maniera giusta e una maniera sbagliata per trattare il tema e mi ci sono ritrovato per esperienza personale. Sono contento che finalmente esca perché con questo film si può dar voce a tutta una categoria di una tematica che poco viene trattata, che è molto centrale”. “Io vorrei che le persone, soprattutto i ragazzi più giovani, capissero che è giusto condividere non solo le cose belle della propria vita ma anche degli aspetti che possono essere negativi o difficili da superare”.

