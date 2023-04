Home > Askanews > Prima notte "tranquilla" in ospedale per Silvio Berlusconi Prima notte "tranquilla" in ospedale per Silvio Berlusconi

Roma, 6 apr. (askanews) – Prima notte in ospedale per Silvio Berlusconi, 86 anni, ricoverato da mercoledì 5 aprile a mezzogiorno nella terapia intensiva del San Raffaele di Milano per problemi cardiovascolari. Per ora sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia non c’è alcuna comunicazione ufficiale, mentre si attende un primo bollettino medico. A riferire che è stata una “notte tranquilla” e che le “condizioni” dell’ex premier “sono stabili”, è stato il coordinatore del partito e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha fatto sapere di avere parlato in mattinata con il medico di fiducia di Berlusconi, Alberto Zangrillo. Stando a quanto è trapelato le sue condizioni sarebbero delicate ma stazionarie. Berlusconi è arrivato mercoledì in ospedale con una situazione di affanno respiratorio, probabilmente dovuta a un’infezione polmonare. Nella giornata di mercoledì a fargli visita i famigliari: nel pomeriggio erano arrivati in ordine sparso i figli e il fratello Paolo, l’unico a parlare all’uscita: “Mio fratello è una roccia, ce la farà anche questa volta”.

Roma, 6 apr. (askanews) - Prima notte in ospedale per Silvio Berlusconi, 86 anni, ricoverato da mercoledì 5 aprile a mezzogiorno nella terapia intensiva del San Raffaele di Milano per problemi cardiovascolari. Per ora sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia non c'è alcuna comunicaz...