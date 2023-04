Prima passeggiata spaziale della storia per un astronauta emiratino

Houston, 28 apr. (askanews) – Prima attività extraveicolare della storia fuori dalla Staziona Spaziale Internazionale per un astronauta degli Emirati Arabi Uniti. Sultan Al Neyadi è uscito dalla base orbitante per la Spacewalk 86 con il collega della Nasa Steve Bowen, alla sua ottava EVA, uscito per primo con una tuta Emu (Extravehicular Mobility Unit) bordata di rosso.

L’86esima passeggiata spaziale, è stata programmata per preparare la futura installazione di nuovi pannelli solari aggiornati, sul lato destro della stazione e per recuperare un’antenna da riportare all’interno della base per una riparazione.

Questa attività extraveicolare fa parte di una serie di Eva per aumentare i canali di alimentazione della stazione con i nuovi pannelli solari iROSA (Roll-Out Solar Arrays). Finora ne sono stati installati 4, altri 2 saranno installati prossimamente dopo che saranno inviati sulla Iss con una navetta cargo di SpaceX.