Prima serie per i Me contro Te: “Abbiamo creato un nuovo mondo”

Roma, 30 set. (askanews) – Dopo l’inarrestabile successo su YouTube e i film, dal 30 settembre su Prime Video arriva “Me contro Te – La famiglia reale”, prima serie Original con protagonisti Luì e Sofì, diretta da Gianluca Leuzzi, regista che li segue da sempre.

Luigi Calagna e Sofia Scalia, i Me contro Te, idoli dei bambini, nella nuova avventura partono per una vacanza studio e quando arrivano a destinazione scoprono che vivranno in un castello da favola, ospiti di una regina.

Circondati da simpatici personaggi come la severa governante Madame Cornelia e il maggiordomo Bruno, vivranno un’esperienza da favola ma piena di imprevisti in un mondo così lontano dal loro quotidiano.

Luì: “Con questa serie abbiamo voluto creare un nuovo mondo, un nuovo capitolo nella storia dei Me contro Te, infatti non ci sono i personaggi già visti nei film o su YouTube, ma sono tutti nuovi personaggi, nuovi ambienti, e storie”.

La serie è stata presentata in anteprima a Roma con i protagonisti che hanno incontrato i loro fan dal vivo, in attesa del tour dei Me contro Te. “Il prossimo step è il tour, un concerto vero e proprio dove balleremo e canteremo nei palazzetti, siamo emozionati perché è la prima volta per noi, abbiamo scritto tante canzoni in questi anni e finalmente cantarle dal vivo con i fan sarà una delle emozioni più grandi di sempre”.

“Alcune date sono già sold out, ne abbiamo aggiunte altre a Roma, Vigevano, Catania e Milano”. E in preparazione c’è anche il loro quarto film.