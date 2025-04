Roma, 8 apr. – Grande successo a Milano, sabato 5 aprile, nell'”Hi! Ostello di Milano”, della prima tappa del Tour nazionale “Vita da Ostello con ArtHo”. Il Turismo degli Ostelli, il “Turismo di relazione”, ha scelto la città di Milano per iniziare il percorso di divulgazione delle informazioni e delle iniziative attraverso cui si collegano al turismo tante attività di aggregazione e ricreative come l’arte, la cultura, lo spettacolo, la salute, la cucina e la condivisione dello star bene insieme, per valorizzare il patrimonio culturale locale, sia materiale, sia immateriale da presentare agli ospiti provenienti da tutto il mondo.

Durante la giornata sono state affrontate diverse tematiche, tra le quali la sostenibilità, il rispetto dell’ambiente, delle tradizioni e la centralità della persona e della sua salute. Si può affermare che “Vita da Ostello con ArtHo” vuole sottolineare l’importanza del Turismo degli Ostelli come valore sociale ed umano per essere espressione di una forma di aggregazione che crea la relazione umana e la pone al centro del benessere che il turismo, per sua natura, si prefigge di offrire. Da qui il concetto di “Turismo di Relazione”.

L’iniziativa “Vita da Ostello con Artho”, organizzata dalla Rete Italiana di Ostelli “C.I.A.O. A.M.I.C.O. Hostelling International”, raggiungerà diverse località italiane per aprire le porte degli Ostelli a tutti per un’intera giornata, per far conoscere la Vita da Ostello creando opportunità condivise nel turismo degli Ostelli, sia imprenditoriali, sia occupazionali ed economiche, oltre all’intento di abbattere i noti pregiudizi degli italiani nei riguardi del Turismo degli Ostelli. La prima tappa, che sarà trasmessa sui canali social di Vita da Ostello, ha avuto inizio con la conferenza stampa di presentazione del tour nazionale e della tappa di Milano. Hanno partecipato Francesco Barbuto, Vice Presidente della Rete italiana di Ostelli C.I.A.O. A.M.I.C.O. Hostelling International, Giampaolo Berni Ferretti, Presidente della Fondazione Andrologia Pediatrica e dell’Adolescenza, Francesco Caroprese, Presidente Chapter Milano di Filitalia International APS, Marcello Guadalupi, Presidente MilanoPercorsi, Max Caramani e Daniele Rossignoli, autori del libro “Milano in un giro di Do” in uscita il 6 maggio nelle librerie, Gisella Cozzo, nota cantautrice italo- australiana, Paky Arcella, conduttore e produttore televisivo, David Mouhanna, giovane direttore dell’Hi! Ostello Milano, Diego Itri, regista e tanti altri. E’ stato presentato il libro “La Comunicazione creativa per lo sviluppo socio- umanitario”, di cui è autore Biagio Maimone, che tratta sia il tema del valore della parola vitale, intesa come fulcro attorno a cui ruota lo sviluppo sociale ed umano e la relazione umana, sia il tema del turismo di relazione. Sono intervenuti, collegati in diretta web, i rappresentanti della Rete Nazionale ed Internazionale, tra cui Stephan Kurmann, Presidente della Rete Mondiale Hostelling International. Si sono svolte le prove di uno spettacolo della rassegna teatrale “Mosaici urbani” di Filippo Rovati ed uno stage di danza balboa a coppie, realizzato dal centro l'”Ostello che Danza” marchio “Omino Danzante” con la direzione artistica di Camilla Meregalli, insegnante, coreografa professionista e regista di spettacoli, perfettamente in linea con gli obiettivi del tour “Vita da Ostello con ArtHo”, il progetto intende divenire un punto di riferimento culturale per gli abitanti del quartiere QT8 con riferimento all’Hi! Ostello Milano, in cui la dimensione di quartiere si intreccia con quella internazionale dell’Ostello dove soggiornano viaggiatori di tutto il mondo. Per il “Menù degli Ostelli”, l'”ARISE, l’Alveare che dice Si!”, di Davide Steffano, ha realizzato Laboratorio di educazione alimentare con prodotti a chilometro “Zero”.

Nel pomeriggio si sono svolti i panels tematici su argomenti tecnici del Turismo degli Ostelli: durante il primo, la CEO mondiale Brianda Lopez, assistita da Amanda Fotheringham, ha presentato la Rete Hostelling International.

Hanno fatto seguito i panels sull’ adesione gratuita di Ostelli esistenti e lo sviluppo di un Ostello Diffuso in un Borgo, le procedure di inserimento nei canali di prenotazione, le commissioni, l’operatività, la procedura per ottenere la certificazione standard e qualità HI e l’audit form online, lo sviluppo territoriale con il supporto della Rete Nazionale e Mondiale degli Ostelli, la FormAzione InFormato FormAttivo, il programma HI- Connect della Rete Mondiale, il tesseramento digitale Hostelling International, i servizi e le esperienze per gli ospiti coinvolgendo le realtà locali.

Sono stati consegnati gli attestati del “Premio Vita da Ostello” ai partecipanti ai lavori ed a Roberto Maria Montagna, Presidente dell’impresa sociale New Generation Hostel, per i loro Ostelli considerati un eccellenza per l’ospitalità nel Turismo degli Ostelli. Il format del Tour nazionale è consultabile nella sezione del sito.

(In collaborazione con Rete Italiana di Ostelli “C.I.A.O. A.M.I.C.O. Hostelling International”)