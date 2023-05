Cannes, prima uscita in pubblico per Kasia Smutniak e la figlia Sophie

Dopo la morte di Pietro Taricone nel 2010, per diversi anni Kasia Smutniak si è tenuta lontana dalla vita mondana: eccola di nuovo sul red carpet di Cannes per la prima volta insieme alla figlia Sophie

Due ospiti speciali a Cannes. Kasia Smutniak sfila sul red carpet del Festival del cinema per la prima volta in pubblico insieme alla figlia Sophie Taricone: con loro anche il compagno della donna, il produttore Domenico Procacci.

Nella vita di Kasia è tornato il sole

Dopo la scomparsa del marito Pietro Taricone, avvenuta nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute, per anni Kasia Smutniak si è volutamente tenuta lontana dalla vita mondana. Ma eccola di nuovo in tutto il suo splendore, accompagnata dai suoi più grandi affetti che l’hanno aiutata – la figlia Sophie prima, il compagno Domenico dopo – a ricostruire giorno dopo giorno una quotidianità che era stata completamente frantumata dalla morte di Pietro. Con lei, Sophie: oggi maggiorenne, la giovane donna somiglia non poco a suo papà e i fan non hanno mancato di farglielo affettuosamente notare.

La prima del film di Nanni Moretti

Kasia Smutniak era a Cannes per la prima del film di Nanni Moretti. Accompagnato dal cast al completo, il regista altoatesino ha portato al Festival di Cannes il suo ultimo film Il sol dell’avvenire: Barbora Bobulova, Jerzy Stuhr, Margherita Buy, Mathieu Amalric, Silvio Orlando e Valentina Romani sono gli attori principali. Tutti insieme sul tappeto rosso, si sono improvvisati in un ballo che riproponeva una delle scene più iconiche del film.