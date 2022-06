Primaluna (Lecco), finisce fuori strada e si schianta contro la recinzione. Morto un 90enne

Una tragedia ha scosso la provincia di Lecco. Un uomo di 90 anni che era stato coinvolto in un incidente a Primaluna ha perso la vita.

Era uscito fuori strada con la sua Toyota schiantandosi contro il marciapiede. Questo è ciò che è successo a Primaluna in Valsassina (Lecco) dove un uomo di 90 anni di Molteno ha perso la vita poco dopo l’avvenuto ricovero. Non sarebbero ancora note le cause e anche se si starebbe ipotizzando un malore alla guida.

Incidente mortale a Primaluna: 90enne esce di strada e si schianta contro la recinzione

Erano circa le 10.30 quando l’uomo, per cause ancora sconosciute, avrebbe perso il controllo del veicolo. Il mezzo dopo l’impatto contro il marciapiede si sarebbe abbattuto contro la recinzione, terminando la sua corsa. Sul posto – riporta “Il Giorno” – sono giunti gli operatori del Soccorso del Centro Valle di Introzzo, seguiti dai sanitari, questi ultimi intervenuti in eliambulanza.

Disperata la corsa contro il tempo dei soccorritori che hanno fatto il possibile per rianimarlo.

Trasferito d’urgenza all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco purtroppo non ce l’ha fatta.

Si indaga sulle cause dell’incidente

Nel frattempo sono intervenuti i Carabinieri del comando provinciale di Lecco. I militari arrivati sul luogo della tragedia hanno eseguito i rilievi di rito. Non sarebbe infine rimasto coinvolto nessun altro veicolo.