Primarie PD: possibili brogli in Campania. Il comitato Schlein: "Tesseramento gonfiato"

Il presidente del consiglio regionale campano, Gennaro Oliviero, è attualmente sotto accusa per possibili brogli nei tesseramenti del PD nella Regione Campania.

Nei giorni scorsi, infatti, sono emerse sulla stampa locale segnalazioni rispetto ai pagamenti di molte tessere da parte dello stesso conto corrente.

L’allarme del Comitato Schlein

Proprio alla vigilia dei congressi nei circoli PD, a lanciare il suo monito contro i tesseramenti “opachi” è stato il Comitato Schlein che ha parlato di “tesseramento gonfiato” e della necessità di imporre uno stop ai congressi di circolo.

Dal canto suo, in un’intervista concessa a Radio Immagina, ha parlato in questi termini della delicata questione:

Abbiamo letto di tesseramenti gonfiati, abbiamo fiducia nel lavoro delle commissioni congresso. Noi siamo altro, non accetteremo i soliti giochi, i pacchetti di tessere e i signori delle tessere. E’ questione di cambiare metodo. Da qui passa una credibilità diversa in alcuni territori in cui il partito è diventato una rincorsa al potere per il potere

Come riportato da Il Mattino, sarebbero emerse irregolarità in particolare nel comune di Sessa Aurunca e Casal Principe, ma anche in altri comuni del Casertano e in provincia di Salerno.

I numeri fanno un certo effetto: a Caserta si parla di indicativamente seimila nuovi tesserati tra capoluogo e provincia, il triplo dei tesserati iscritti nel 2020l

La replica di Oliviero

Nel frattempo, come riporta Il Fatto Quotidiano, il presidente del consiglio regionale (sostenitore di Stefano Bonaccini) ha replicato alle accuse che gli sono piombate addosso dicendosi “basito” e sottolineando che, a detta, l’aumento improvviso di tesseramenti sarebbe in realtà legato ad una rinnovata “speranza nella ventata di novità”.