Primavalle, convalidato l'arresto del 17enne: "Mi aveva dato dell'hashish e voleva soldi"

Andrà in carcere il 17enne che è stato accusato per l’omicidio della coetanea Michelle Causo, la ragazza ritrovata in un carrello della spesa a Primavalle. Il giovane è stato sentito dal Gip in un lungo interrogatorio durato 4 ore che si è svolto nel Centro di prima accoglienza di Roma. Per lui è stata disposta la custodia cautelare.

Primavalle, convalidato l’arresto 17enne: le sue parole non convincono gli investigatori

La versione dei fatti fornita al Gip sarebbe di fatto quella già data agli investigatori. Al Giudice delle indagini preliminari, il 17enne avrebbe raccontato che dietro alla storia ci sarebbe droga e una lite per soldi, poi la discussione sarebbe degenerata fino ad arrivare al tragico epilogo: “Mi aveva dato dell’hashish, un paio di canne, e per questo era venuta a casa: voleva 20-30 euro. La discussione è diventata sempre più accesa e io ho poi ho preso il coltello”, avrebbe raccontato. Stando a quanto si apprende, proprio su questo racconto, gli investigatori avrebbero manifestato dei dubbi. Ad ogni il risultato degli esami tossicologici e l’analisi sui telefoni potrebbe far emergere ulteriori ed importanti elementi.