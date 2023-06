Dietro l'omicidio di Michelle Maria Causa, uccisa a coltellate in un appartamento di Primavalle a Roma, potrebbe esserci un litigio legato a un debito non superiore a qualche decina di euro

Droga, denaro, violenza: sulle tracce della verità. Dietro l’omicidio di Michelle Maria Causa, la diciassettenne uccisa a coltellate da un coetaneo di origini srilankesi in un appartamento di Primavalle a Roma, potrebbe esserci un litigio legato a un debito non superiore a qualche decina di euro (molto probabilmente 30€): «Lui era in giri di spaccio e Michelle aveva litigato con lui, ho sentito una discussione con delle urla» affermano i testimoni.

Le indagini in corso

Il ragazzo fermato è in carcere dalla mattina di giovedì 29 ed è in programma per lui lunedì 3 luglio l’interrogatorio di convalida davanti al Gip. Stando a quanto si apprende, sembra che durante il primo interrogatorio il giovane abbia ammesso alcune colpe: accusato al momento di omicidio volontario, non si esclude anche l’accusa di occultamento di cadavere. Gli inquirenti, che smentiscono che i due ragazzi stessero insieme (e che la vittima fosse incinta), lavorano per capire se si sia trattato di un delitto d’impeto e se escludere eventuali complici.

Da quanto è emerso nelle ultime ore, ad ogni modo. sembra che il movente del terribile atto omicida non fosse altro che un debito. Alquanto misero a dire il vero: appena 30 euro.

Lo strazio dei genitori

«Me l’ha massacrata, voglio giustizia. Io l’ho visto due o tre volte: era molto educato, più del dovuto, lo avevo detto anche a mia figlia. Ieri ci aveva detto che usciva un po’ con gli amici, aggiungendo che sarebbe tornata presto a casa e che avrebbe cucinato lei per il nonno. Ma dalle 12:50 non ha risposto più al telefono» commenta disperata la mamma di Michelle. «Ce l’hanno ammazzata senza motivo, come un cane. Gli amici dicevano che lui era un ragazzo a modo, meglio di noi, meglio degli italiani. Forse era innamorato e lei lo ha respinto perché aveva già un ragazzetto, che ora si sta disperando dall’altra parte di Roma» aggiunge il padre avanzando un movente per il quale, tuttavia, gli inquirenti sembrano non trovare riscontri.