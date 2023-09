Prime Day: data e come accedere alle promozioni

Il Prime Day di Amazon è quasi arrivato. Vediamo insieme quali sono le promozioni e come accedervi in anteprima.

Il Prime Day di Amazon è uno degli eventi più attesi dell’anno, quasi un’occasione unica per usufruire di promozioni imperdibili e poter, finalmente, acquistare ad un prezzo accessibile alle proprie tasche, qualcosa che si sognava di poter acquistare da tempo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cos’è e come accedere alle offerte del Prime Day.

Prime Day di Amazon

Il Prime Day di Amazon è uno degli eventi globali più attesi da parte dei membri Amazon Prime. Si tratta di un evento esclusivo, con offerte e promozioni interessanti su una vasta gamma di categorie, tra cui la cura della casa e della persona, la cura dell’igiene orale e dei capelli, la tecnologia e molto altro ancora. Se fino a non molto tempo fa, il Prime Day si celebrava una volta l’anno, solitamente a luglio, da qualche anno a questa parte, invece, si celebra due volte l’anno, la prima a luglio e la seconda ad ottobre.

La giornata delle offerte e le promozioni esclusive non è dedicata a tutti gli utenti, ma solo ed esclusivamente ai clienti Amazon, ovvero, coloro che pagano un abbonamento annuale. Se non siete ancora clienti Amazon, il nostro consiglio è quello di procedere con l’iscrizione che, per i primi 30 giorni, è totalmente gratuita. In questo modo, non solo avrete accesso al Prime Day del 10 e 11 ottobre 2023, ma nei giorni precedenti avrete un accesso anticipato sulle offerte.

Prime Day: come accedere alle promozioni

I clienti Amazon hanno celebrato il primo evento Prime Day il 15 luglio del 2015, il giorno del ventesimo compleanno del noto e-commerce e, dato il successo, l’evento, negli anni, si ripete puntualmente. Inutile dire che, insieme ad altre occasioni di sconti e promozioni imperdibili, come accade, ad esempio, con il Black Friday, il Prime Day di Amazon è un’occasione attesa da molti membri Amazon per poter, finalmente, acquistare ad un prezzo più accessibile qualcosa che desideravano acquistare da tempo.

Se il vostro timore è quello di perdere qualche offerta, non temete! I clienti Amazon hanno a disposizione diverse modalità grazie alle quali essere certi non perdere neppure una promozione. Ad esempio, si potrebbe scegliere di ricevere le promozioni direttamente alla propria casella di posta elettronica, oppure, su App, con una notifica direttamente sul cellulare, oppure, ancora, potreste chiedere ad Alex di ricordarvi la giornata delle offerte il 10 e 11 ottobre 2023.

Ricordate che, per accedere al Prime Day di Amazon, è necessario essere membri Amazon, ovvero, è necessario pagare all’e-commerce un abbonamento annuale o mensile, sulla base delle vostre preferenze. Se non siete ancora iscritti, vi invitiamo a farlo, tanto più che i primi 30 giorni di prova sono totalmente gratuiti.

Prime Day: migliori promozioni

Al momento attuale, non è possibile stabilire quali prodotti saranno in promozione durante il Prime Day di Amazon, che si svolgerà, lo ricordiamo ancora una volta, il 10 e l’11 ottobre, però è possibile accedere ad alcuni sconti, su una vasta gamma di categorie, imperdibili. Vediamone qualcuno insieme.

Rasoio Wet & Dry Panasonic con batteria

Un rasoio elettrico di nuova generazione, dotato di un sensore per la regolazione automatica della velocità sulla base della densità della barba, una testina multidirezionale per il massimo comfort, un tagliabasette a scomparsa per definire i dettagli e un sistema da taglio in cinque lame per una rasatura precisa. Il rasoio è impermeabile e dotato di un blocco di sicurezza. Il tempo per la ricarica della batteria è di circa un’ora e l’autonomia è di 50 minuti.

Piastra Lisciante agli ioni di litio con rivestimento rivestimento in ceramica

Prodotta da BaByliss, la piastra lisciante è dotata di temperatura regolabile tra i 140 e i 235° C e funzione ionica anti-crespo. Adatta a tutti i tipi di capello, una peculiarità della piastra è il suo rivestimento in ceramica, per garantire ai capelli una protezione maggiore dalle alte temperature. Incluso nella confezione, troverete il tappetino termo-resistente.

Tablet Android 13 con 16 GB di RAM e 256 GB di ROM

Il tablet di nuova generazione è dotato di altoparlanti di fascia alta per un suono pulito e amplificato, display Full HD e la modalità di protezione degli occhi. La nuova tecnologia alla base dello sviluppo del tablet consente un uso più fluido della App e una commutazione rapida e senza lag per gestire nel modo migliore le sue funzioni multitasking. Il tablet supporta la ricarica rapida da 18 W. La confezione include anche una custodia protettiva.

