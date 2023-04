Prime liti tra Ilary Blasi ed Enrico Papi nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi

Quando la conduttrice stava per annunciare la prima eliminazione ci sono state le prime liti tra Ilary Blasy ed Enrico Papi all'Isola dei Famosi

Ilary stava per dire il nome del primo eliminato e Papi le ha tolto la busta dalle mani. La Blasy ha risposto con una risata e ha detto: “Guarda che litighiamo“.

Liti tra Ilary e Papi nella prima puntata

Le prime liti nel programma non riguardano Ilary e i naufraghi, ma la conduttrice e uno degli opinionisti. Secondo quanto riportato da Tv Blog ci sarebbero state delle tensioni tra Ilary ed Enrico già nella prima puntata dell’Isola dei Famosi.

A quanto pare in un fuori onda durante lo stacco pubblicitario della puntata del 17 aprile Ilary avrebbe chiesto agli autori di far tornare Papi in carreggiata.

Leggi anche Isola dei Famosi: Enrico Papi furioso con Ilary Blasi a telecamere spente

Papi toglie la busta a Ilary

Nella puntata del 24 aprile invece a scatenare un momento di tensione è stata l’iniziativa di Papi di sottrarre alla conduttrice la busta con il nome del primo eliminato del reality.

Prima che Ilary potesse vedere il nome di Marco Predolin Enrico le ha tolto la busta dalle mani. La reazione immediata della conduttrice è stata una risposta pronta all’opinionista: “Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio ‘ste cose“.

Voci sul futuro televisivo di Papi

Nel frattempo si rincorrono voci su Enrico Papi e sulla probabile conduzione della prossima edizione del reality La pupa e il secchione nel 2024 che andrà in onda su Italia 1.

Ti potrebbe interessare Isola dei Famosi, Asia Argento arriverà in Honduras nella puntata del 2 maggio: il motivo