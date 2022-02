Prime polemiche per Il cantante mascherato: i giudici leggono dal gobbo? Interviene Milly Carlucci

Un'immagine su Twitter mostra un gobbo de Il cantante mascherato che riporta i nomi proposti da Francesco Facchinetti.

Le polemiche relative alla terza edizione de Il cantante mascherato sono iniziate ancora prima della fine della prima puntata.

Le ipotesi dei giudici de Il cantante mascherato indicate dal gobbo?

Sui social ha iniziato infatti a essere diffusa l’immagine di un gobbo mentre mostra ai giudici le ipotesi da effettuare, che ha fatto credere che le supposizioni della giuria vengano quindi pilotate.

I dubbi emersi dopo l’esibizione di Lumaca

I primi dubbi sono emersi dopo l’esibizione della maschera di Lumaca, dentro cui si trovavano due personaggi. Arisa ha proposto i nomi di Lino e Rosanna Banfi, Sara di Vaira quelli dei Jalisse, ma è stata l’ipotesi di Francesco Facchinetti a far scattare un campanello di allarme nei telespettatori.

“So che la Rai con i suoi mezzi potentissimi ci è riuscita, dentro quella maschera ci sono Eros Ramazzotti e sua figlia Aurora“, ha dichiarato Facchinetti.

E proprio questi nome appaiono nella fotografia che circola su Twitter.

Il chiarimento di Milly Carlucci

Milly Carlucci è però intervenuta prontamente per smorzare le polemiche. Subito dopo la pubblicità, la conduttrice ha spiegato: “Sui social è uscita una foto del nostro gobbo e qualcuno ha pensato che i nostri giudici avessero dei suggerimenti, ma non è così. Abbiamo una persona che trascrive in automatico tutto quello che viene detto, si chiama Francesca, ed è la gobbista più veloce del west e scrive velocemente ogni cosa che diciamo e la ringrazio”.