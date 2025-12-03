Primi colloqui diretti fra rappresentanti di Libano e Israele in 40 anni

Milano, 3 dic. (askanews) – La portavoce del governo israeliano Shosh Bedrosian ha confermato che i primi colloqui diretti tra rappresentanti civili israeliani e libanesi in oltre 40 anni hanno avuto luogo nell’ambito del meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco nel Libano meridionale. “L’incontro di oggi in Libano – ha affermato – rappresenta un primo tentativo di gettare le basi per una relazione e una cooperazione economica tra Israele e Libano.

Si tratta di uno sviluppo storico. Non c’è dubbio che questo incontro diretto tra Israele e Libano abbia avuto luogo grazie agli sforzi del Primo Ministro Netanyahu per cambiare il volto del Medio Oriente”.