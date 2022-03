Primi due mesi da record per LVenture, startup raccolgono 10 mln

Roma, 23 mar. (askanews) – Il 2022 inizia con numeri record per LVenture Group. La holding di partecipazioni che investe in Venture Capital, nei primi due mesi dell’anno, ha fatto registrare investimenti per un valore complessivo di 10 milioni di euro in cinque startup di portafoglio. Un mercato, quello del venture capital in Italia, che si mostra in forte accelerazione, come spiega Luigi Capello, amministratore delegato di LVentureGroup:

“Il mercato del Venture capital sta vivendo un momento molto positivo.

Diciamo che stiamo beneficando di manovre effettuate negli anni passati. Ovvero mi riferisco al mondo di Cdp, mi riferisco ai nuovi operatori che stanno sul mercato, i fondi che hanno avuto Cdp come anchor investor e mi riferisco anche a nuovi investitori, a family office e in ultimo mi riferisco a nuovi investitori internazionali che stanno approcciando il mercato italiano”.

In particolare, il mercato del venture capital, nei primi due mesi, ha già fatto registrare oltre 700 milioni di euro di investimenti in startup, portando le proiezioni sull’intero 2022 a circa 2,5 miliardi, circa il doppio dello scorso anno.

Numeri positivi, quindi, anche per LVenture Group, come prosegue Capello:

“Il portafoglio di LVenture sta beneficiando di questa situazione di mercato. Alcuni dati: i primi due mesi e mezzo abbiamo chiuso cinque operazioni su aumenti di capitale di nostre startup, dove sono stati investiti circa 10 milioni di euro. Per noi è un record storico, è un dato molto, molto, interessante, perché innanzitutto il capitale che affluisce alle startup dà la possibilità di raggiungere gli obiettivi per cui di conseguenza aumenta la percentuale di successo e di valorizzazione delle startup. Il secondo, se andiamo a vedere cosa succede al nostro portafoglio, abbiamo sicuramente delle rivalutazioni interessanti. Ovviamente ci aspettiamo delle exit molto, molto, interessanti”.

Capello si dice infine molto soddisfatto della crescita delle startup di portafoglio, frutto delle capacità degli imprenditori sostenuti e del grande lavoro svolto da tutto il team di LVenture.