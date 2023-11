Primo bacio tra Kate e William in The Crown, trionfa romanticismo

Londra, 17 nov. (Adnkronos) – Si chiuderà su una nota romantica e gioiosa la parte finale della prossima stagione 'The Crown' di Netflix: dopo i primi sei episodi dedicati alla tragica morte di Diana e al lungo e difficile momento attraversato dalla famiglia reale britannica, lo spettatore assisterà all'incontro tra Kate e William all'Università di St. Andrews, nel 2001, e seguirà l'inizio della loro relazione per poi rivivere il matrimonio tra Carlo e Camilla, reinventato dai creatori della serie.

I primi episodi della sesta stagione sono stati diffusi ieri da Netflix, sugli altri sei – in onda dal 14 dicembre – cominciano a emergere le anticipazioni, con – in primo piano – il taser del primo bacio tra i futuri principi del Galles, immaginato per la fiction in un locale affollato della cittadina universitaria scozzese.

Non mancherà neanche la sfilata charity con cui Kate (interpretata nella serie dalla 21enne Meg Bellamy) avrebbe fatto definitivamente breccia nel cuore di William (il 24enne Ed McVey) indossando in passerella un abito nero e oro trasparente. E per restare su una nota romantica, i creatori di The Crown hanno anche deciso di reinventare per l'ultimo episodio il matrimonio tra Carlo, futuro re, e Camilla, nel 2005.

Secondo una fonte Netflix citata dalla Mail Online, "La prima metà della serie finale si è concentrata sulla tragica morte della principessa Diana. La seconda metà è molto più gioiosa: il primo bacio tra Kate e William è uno di quei momenti magici, e la loro relazione e il loro amore vengono celebrati per tutta la parte finale della serie".