Primo comizio all'aperto per Trump dopo l'attentato

Asheboro (Carolina del Nord), 22 ago. (askanews) - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è salito sul palco ad Asheboro, nella Carolina del Nord per la sua prima manifestazione all'aperto per la campagna presidenziale, dopo l'attentato del mese scorso in Pennsylvania. Trump si è unito al...

Asheboro (Carolina del Nord), 22 ago. (askanews) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è salito sul palco ad Asheboro, nella Carolina del Nord per la sua prima manifestazione all’aperto per la campagna presidenziale, dopo l’attentato del mese scorso in Pennsylvania. Trump si è unito al suo compagno di corsa J.D. Vance dietro i pannelli di vetro anti proiettile che sono stati posizionati davanti al leggio per proteggere il tycoon dopo che un giovane gli aveva sparato a luglio, ferendolo ad un orecchio.

E proprio la sicurezza è il tema scelta da Trump, lo slogan è “Make America Safe Again” ossia “Rendiamo l’America di nuovo sicura”.