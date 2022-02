Primo Congresso Azione, Calenda: “Oggi nasce il terzo polo del riformismo della cultura di governo”

L’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, è stato nominato per acclamazione segretario di Azione durante il primo Congresso del partito.

Nella giornata di domenica 20 febbraio, si è tenuto a Roma il primo Congresso di Azione: in questo contesto, l’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, è stato nominato per acclamazione segretario del partito dai delegati.

Nel corso del primo Congresso, Calenda ha dichiarato: “Oggi nasce il terzo polo del riformismo della cultura di governo. Dobbiamo costruire un’alternativa possibile al populismo e al sovranismo. Il grande centro non esiste, possiamo dire che esiste un’area pragmatica che contiene le grandi famiglie politiche europee – e ha aggiunto –. Diciamo no a Fdi e M5S perché con loro non si governa, perché sono contro l’Europa e i vaccini. Conte ha ragione, il campo largo è un’accozzaglia.

Non so se oggi sceglierebbe di guidare il Movimento, io non ho niente contro di lui ma abbiamo un modo diverso di vedere le cose”.

Calenda: “Letta, sganciati dai sovranisti! Renzi, certo che stiamo insieme”

Rivolgendosi in modo diretto al segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, invece, Carlo Calenda ha pronunciato il seguente monito: “Finché ci sono io, combattiamo la battaglia in questo modo. Io a Letta dico: certo che voglio stare con te, ma devi venire tu nel nostro campo, sganciati dai populisti-sovranisti…

Anche agli amici di FI dico di venire pure loro nel nostro campo…”.

Il segretario di Azione, poi, ha indirizzato al leader di Italia Viva, Matteo Renzi, un chiaro invito: “A Renzi, che stimo molto e ritengo sia stato il migliore presidente del consiglio dai tempi di De Gasperi, dico: certo che stiamo insieme. Non è pensabile che tu sia pagato da uno Stato straniero. Decidi se vuoi fare politica o business”.

Ai presenti, infine, ha ricordato: “Non voglio essere un leader carismatico. Porto questo partito al 20% e poi ve lo lascio. Voglio che ci sia gente che dice ‘cacchio non sono d’accordo con Calenda…’”.

Emma Bonino: “Patto di federazione tra Più Europa e Azione”

In occasione del primo Congresso di Azione tenuto a Roma, sul palco è salita anche la leader di Più Europa, EmmaBonino, che ha rivelato: “Tenetevi qualche applauso per dopo, perché forse non vi piacerà tutto quello che dirò. Fate economia. Abbiamo fatto un patto di federazione tra Più Europa e Azione. Posso dirlo? Non sarà facile, preparatevi, perché non sarà facile… In questo patto albergano persone, come si dice, di carattere, a volte un po’ troppo di carattere… Qualcuno dovrà fare provviste di Xanax e qualcun altro di peperoncino per potersi incontrare. Lo dico perché ci credo in questo progetto. Ieri ho visto tutti politici che sono venuti a farvi omaggio: alcuni in maniera un po’ ipocrita, altri in maniera convinta. Ho notato, però, che ieri non c’era nemmeno una donna, manco per fare una statistica”.