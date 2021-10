Primo film girato nello spazio, terminate le riprese: la troupe torna sulla Terra dopo 12 giorni

A partecipare alle riprese del primo film nello spazio sono stati l’attrice Yulia Peresild, il regista Klim Sipenko e l'astronauta Oleg Novitsk.

È atterrata in Kazakistan la troupe che ha girato il primo film nello spazio. Per eseguire le inedite riprese i partecipanti sono rimasti in orbita per ben 12 giorni.

Primo film nello spazio, il viaggio

La troupe è partita lo scorso 5 ottobre, con destinazione la Stazione Spaziale Internazionale. Per il viaggio é stata utilizzata la navicella Soyouz MS-18. A prendere parte a questa incredibile avventura sono stati l’attrice Yulia Peresild, il regista Klim Šipenko e l’astronauta Oleg Novitski.

Primo film nello spazio, l’atterraggio

Come luogo di partenza era stato scelto cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakistan. Lì ha fatto anche ritorno la navicella della troupe.

L’atterraggio è avvenuto verso le 4:36 di domenica 17 ottobre. Tutto il procedimento si è tenuto seguendo le tempistiche precedentemente calcolate. L’Agenzia spaziale russa Roscosmos ha mostrato live l’arrivo della navicella.

Primo film nello spazio: il progetto

L’innovativa pellicola per ora ha solo un nome provvisorio, The Challenge. Secondo le prime indiscrezioni, la trama girerebbe attorno a una chirurga (Yulia Peresild, 37 anni) che si reca nello spazio per dare urgente assistenza medica a un astronauta.

