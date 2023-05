Primo Maggio a Roma, lancio di uova contro la Presidenza del Consiglio

Un “film” che si sta svolendo lungo la lina ideale che, da Potenza ed arrivando a Roma, coinvolge tutta l’Italia: è quello del Primo Maggio 2023 che ha fatto registrare anche episodi di protesta marcata con il lancio di uova contro la Presidenza del Consiglio.

Lancio di uova contro la Presidenza del Consiglio

Secondo quanto spiegano i media in questa ore che precedono l’avvio del concertone a Piazza San Giovanni sotto un cielo pieno di nuvole ad essere preso di mira dagli “ex Cobas” è stato il dipartimento della Funziona Pubblica. I media spiegano infatti che alcune uova sono state lanciate contro una sede della Presidenza del Consiglio, dipartimento della Funzione Pubblica. Il lancio sarebbe avvenuto nel corso di una manifestazione indetta “da alcune sigle di base” in occasione del primo maggio a Roma.

Fumogeni e petardi a Largo Argentina

Proseguendo poi si apprende che nella zona di piazza Argentina sono stati accesi alcuni fumogeni ed esplosi dei petardi. Le forze di polizia impegnate nel servizio di sicurezza stanno monitorando la situazione ma al momento non si ha menzione di scontri. Quello di oggi viene considerato un Primo Maggio non solo di festa ma anche di novità per il mondo del lavoro. Lo è perché proprio in queste ore il governo guidato da Giorgia Meloni sta varando in Cdm proprio un Decreto avente a tema il lavoro. Ed è un decreto che ha scontentato parti sociali ed opposizioni.