Primo maggio di scontri e proteste in Francia: oltre 500 arresti

Roma, 2 mag. (askanews) – Almeno 540 persone sono state arrestate durante le proteste contro la riforma delle pensioni organizzate in tutta la Francia il Primo maggio con migliaia di persone in marcia. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno Gérald Darmanin, precisando inoltre che 406 agenti di polizia e gendarmi sono rimasti feriti in scontri con i manifestanti.

Caos e disordini si sono verificati a Parigi e Nantes dove “black block” si sono uniti ai cortei.