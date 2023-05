Primo Maggio, non solo le critiche di Conte, ora Grillo rilancia il reddito universale

Primo Maggio, non solo le critiche di Conte, ora Grillo rilancia il reddito u...

Nel novero della reazioni politiche alle scelte del governo Meloni ed in occasione di questo turbolento Primo Maggio non si registrano solo le critiche di Giuseppe Conte, ma ora Beppe Grillo rilancia reddito universale. Dopo le ironiche allusioni al “decreto precareità” lanciate dal leader attuale il fondatore del M5s ripropone la misura a lui cara da tempo.

Primo Maggio, Grillo rilancia il reddito universale

Grillo ha pubblicato un post sul suo blog, post a correndo del quale compare una foto di un’opera del celebre street artist Banksy. “Il reddito universale per consentire il ‘lavoro produttivo'”. Come spiegano i media poi sotto al posto compare anche la citazione di un passaggio di Erich Fromm tratto da “L’arte di amare”. Ecco cosa si legge in quel frame: “Sia che il contadino coltivi il grano o il pittore dipinga un quadro, l’uomo si unisce col mondo nel processo di creazione”.

Il post con il brano di Erich Fromm

“Questo, tuttavia, vale solo per il lavoro produttivo, per il lavoro nel quale io progetto, produco, vedo il risultato della mia fatica”. E in chiosa: “Ma nel moderno processo di lavoro, il dipendente, anello di una catena senza fine, è un’appendice della macchina o dell’organizzazione burocratica”.