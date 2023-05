Primo tempo Comunali: 4 a 2, aspettando i molti ballottaggi

Roma, 16 mag. (askanews – Effetto Meloni, effetto Schlein o nessuno dei due? Primo tempo delle amministrative 4 a 2 per il centrodestra, per usare la solita metafora calcistica, ma c’è molto da decidere ai ballottaggi del prossimo 28 e 29 maggio. Per ora sono 4 i capoluoghi assegnati al centrodestra (Sondrio, Treviso, Latina e Imperia) e due al centrosinistra (Brescia e Teramo).

Secondo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un risultato che conferma la forza della coalizione di centrodestra al governo, il valore della stabilità e della chiarezza di fronte agli italiani.

Matteo Salvini pubblica un post per spiegare che la Lega cresce in tutta Italia estenendo il buongoverno del territorio.

All’opposizione, la segretaria PD Elly Schlein parla di un partito in buona salute e punta al prossimo turno: siamo convinti dice ci siano i presupposti per vincere tra due settimane. Missione dichiarata, riportare i simpatizzanti alle urne, a fronte di un’affluenza al 59%. Ma il problema come sempre per la galassia frammentata del centrosinistra sono le alleanze.

Si voterà a Pisa, dove la segretaria aveva scelto di fare il suo comizio di chiusura per riportare ‘a casa’ la città; al ballottaggio andranno anche Siena, Massa, Terni e Vicenza e rischia, il PD, di perdere la storica roccaforte di Ancona.

Schlein si dice pronta a comizi con il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte, che Matteo Renzi accusa di essere la “stampella” del Pd.

A nome di Italia Viva, Renzi mette le mani avanti: i candidati sindaci faranno come vogliono dice, ed è giusto che sia così.

I ballottaggi cadono in date importanti: saranno aperti i seggi per le elezioni amministrative anche in vari comuni della Sicilia e della Sardegna, con eventuale turno di ballottaggio l’11 e 12 giugno. Si vota anche a Catania Siracusa, Ragusa e Trapani.