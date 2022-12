Primo volo dalla Cina dopo la ripresa dei test anti Covid ma ve ne sono altri due attesi per il primo pomeriggio e per la serata: screening in atto

Nel Lazio è arrivato questa mattina il primo volo dalla Cina dopo la ripresa dei test anti Covid.

L’aereo dell Hainan Airlines proveniente da da Chongqing è atterrato alle 5.44 a Fiumicino. Ed è un vettore importante, dato che si tratta del primo volo arrivato dalla Cina allo scalo romano, dopo la decisione di ieri, da parte dell’assessorato alla Salute della Regione Lazio. Quale decisione?

Primo volo dalla Cina dopo la ripresa dei test

Quella di ripartire con lo screening dei passeggeri e con i test anti Covid per i passeggeri provenienti dalla Cina.

A sua volta la decisione della Pisana è stata assunto dopo che il ministro della Salute Orazio Schillaci aveva disposto l’obbligatorietà dei tamponi antigenici obbligatori per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina ed il transito in Italia. Da quanto si apprende dall’Ansa i test allo scalo romano per i viaggiatori, subito dopo lo sbarco, si stanno svolgendo in queste ore in un’area “dedicata e non accessibile a persone non autorizzate”.

Altri due aerei attesi nel pomeriggio e in serata

Ed oggi pomeriggio è previsto l’arrivo di un ulteriore volo proveniente dalla Cina. L’aeromobile in questione arriverà da Hangzhou ed è stato operato dalla compagnia Air China. In serata poi il terzo ed ultimo volo della giornata, da Wenzhou, con la compagnia China Eastern Airlines.