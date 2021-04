Principe Carlo: ecco come sta dopo dopo il funerale del padre Filippo

Le condizioni del principe Carlo d'Inghilterra dopo la morte del padre Filippo: ecco dove si è appartato

La Regina Elisabetta ha compiuto 95 anni il 21 aprile appena trascorso, a pochi giorni dalla scomparsa del marito Filippo. Secondo quanto traspare dalle indiscrezioni, a Corte si respira una forte unità dietro la Corona britannica. La morte del principe consorte ha toccato infatti nel profondo tutti i sudditi inglesi, che ora vedono nella loro sovrana una donna anziana, sola e fragile.

Nel mentre, anche il figlio Carlo sembra aver accusato pesantemente il colpo. L’erede al trono si è infatti al momento ritirato nella sua tenuta in Galles, per ragionare sul futuro della Famiglia Reale.

I rapporti con il padre Filippo non sono sempre stati distesi, ma il duca di Edimburgo gli ha comunque affidato tre cose molto importanti. Si tratta nel dettaglio della cura della Corona Reale, della sollecitudine verso la Regina Elisabetta e infine dell’attenzione alla sua stessa vita.

