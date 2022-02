Prosegue il periodo difficile per la corona britannica: il principe Carlo è di nuovo risultato positivo al coronavirus e ora si trova in isolamento.

Principe Carlo positivo al Covid

L’annuncio è arrivato da Clarence House. Il 73enne era già stato contagiato ed è la seconda volta che risulta positivo al Covid-19.

La prima era stata nel marzo 2020, quando aveva trascorso l’isolamento nella tenuta di Balmoral.

Lo scorso dicembre fonti vicine al Principe di Galles avevano confermato che Carlo e Camilla avevano già ricevuto richiamo e incoraggiavano i sudditi a vaccinarsi contro il Covid-19, anche con terza dose.

Proprio poche ore prima di risultare positivo al nuovo test, nella serata di mercoledì 9 febbraio, il principe inglese si trovava al British Museum per celebrare il British Asian Trust.

Con lui anche il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, il ministro degli Interni Priti Patel e l’ex asso del Liverpool Ian Rush.