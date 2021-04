Principe Filippo, gli ultimi giorni e il saluto ai figli

Dalla volontà di morire in casa al saluto con i figli, ecco come ha passato le ultime giornate il Principe Filippo

Dopo la commozione suscitata in tutto il mondo in seguito all’annuncio della morte del Principe Filippo, cominciano a filtrare le prime indiscrezioni sui suoi ultimi giorni di vita. Il Principe desiderava morire in casa e avrebbe salutato i figli di persona.

Il Principe Filippo e il saluto con i figli

Da quanto riportano i media inglesi, Filippo non voleva morire nel letto di un ospedale e avrebbe passato i suoi ultimi giorni nel Castello di Windsor. Un desiderio che da quanto riportano i giornali locali, il Duca di Edimburgo aveva manifestato dopo le sue dimissioni dall’ospedale in seguito al delicato intervento al cuore.

La regina ha rispettato il suo desiderio

Quando nella notte di giovedì le sue condizioni di salute sono peggiorate, da quanto riporta il Daily Telegraph- lo staff avrebbe consigliato un nuovo ricovero ma la Regina avrebbe deciso di rispettare il desiderio dell’amato consorte.

L’ultimo saluto

Sempre da quanto scrivono alcuni giornali inglesi -notizia che deve essere ancora confermata in via ufficiale quindi si tratta ancora di una indiscrezione – nei suoi ultimi giorni di vita il Principe sarebbe riuscito a salutare di persona tutti i suoi figli.

Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo infatti sarebbero stati già vaccinati, inoltre gli incontri sarebbero avvenuti con il giusto distanziamento per evitare comunque un ipotetico contagio. A differenza dei nipoti che invece non risultano ancora vaccinati pertanto non hanno purtroppo potuto fargli visita di persona.