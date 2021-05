Principe Filippo: la causa del decesso riportata sul referto ufficiale

Il certificato di morte del Principe Filippo firmato dal medico ufficiale di Buckingham Palace parlerebbe solo di “vecchiaia”

Il Daily Telegraph ha reso note le cause del decesso del Principe Filippo dopo aver ottenuto il certificato di morte del Duca di Edimburgo. Sul documento firmato dal medico ufficiale di Buckingham Palace viene dunque riportato semplicemente “vecchiaia”. La notizia della morte per cause naturali, all’apparenza banale, sta tuttavia subendo un grande dibattito nel Regno Unito.

Soprattutto alla luce delle numerose problematiche occorse al Reale negli ultimi tempi.

73 anni di matrimonio.

73 anni di storia insieme.

73 anni di luci e ombre. Con la morte del Principe Filippo se ne va un pezzo di storia. #Filippo #PrincePhilip pic.twitter.com/BluPScXZB4 — Italia News (@italianews_h24) April 9, 2021

La morte del principe consorte della Regina Elisabetta è sopraggiunta il 9 aprile scorso a Windsor, mettendo fine a una lunga storia.

Nato nel 1921, Filippo Mountbatten era principe di Grecia in quanto nipote del sovrano Costantino I. La sua vita cambiò poi del tutto dopo il matrimonio con la futura regina d’Inghilterra. In seguito alle nozze, celebrate nel 1947, Filippo rinunciò ai suoi titoli regali greci e danesi, nonché a ogni pretesa sul trono greco. Inoltre si convertì alla religione anglicana da quella ortodossa.

La solitudine di Elisabetta e l’emozione dei reali: l’addio del Regno Unito al principe Filippo | William e Harry di nuovo insieme al termine delle esequie #filippodiedimburgo https://t.co/keqIU6kgyb pic.twitter.com/9ezIzr1vRA — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) April 18, 2021

Il Principe Filippo fu ripreso l’ultima volta in pubblico alla cerimonia militare di luglio e successivamente fotografato all’uscita dalla clinica in cui era ricoverato. Durante il lockdown visse nel castello di Windsor insieme alla consorte e una ristretto gruppo di personale e collaboratori.