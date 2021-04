Prima di morire il Principe Filippo avrebbe rivolto a suo figlio, il Principe Carlo, alcune parole.

Il Principe Filippo è morto a 99 anni il 9 aprile 2021. Durante il suo ultimo colloquio con il figlio, il Principe Carlo, gli avrebbe espresso le sue ultime volontà.

Principe Filippo: le ultime parole al Principe Carlo

Prima di morire il Principe Filippo avrebbe espresso le sue ultime parole al figlio Carlo, chiedendogli di prendersi cura della Regina Elisabetta e del resto della famiglia.

Le condizione del duca di Edimburgo sarebbero state fortemente compromesse a causa della sua veneranda età e della recente operazione al cuore da lui subita. Filippo è deceduto al Castello di Windsor, così come da lui voluto, tra l’affetto dei suoi cari.

I funerali si terranno il 17 aprile alla presenza di sole 30 persone, così come voluto dallo stesso principe e così come dovuto per le norme in vigore a causa dell’emergenza Coronavirus.

Nel frattempo, a sostenere la Regina Elisabetta tragicamente colpita dalla scomparsa del marito, sono presenti i suoi figli (ma non i nipoti). L’ex duca del Sussex, Harry, farà ritorno in patria per le esequie del nonno. Sua moglie Meghan a quanto pare resterà negli States a causa della sua seconda gravidanza (motivo per cui il medico le avrebbe consigliato di non viaggiare).