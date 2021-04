Principe Filippo, salve di cannone in tutto il Regno Unito: 41 colpi al minuto

Il Regno Unito si prepara a dare l'ultimo saluto al Principe Filippo: esplose 41 salve di cannone al minuto in tutto il territorio.

In tutto il Regno Unito e nei territori oltremare saranno esplose decine di salve di cannone per dare l’estremo saluto al Principe Filippo, morto venerdì 9 aprile all’età di 99 anni.

Salve di cannoni per il Principe Filippo

Il Ministero della Difesa ha annunciato l’esplosione di 41 colpi al minuto per alcuni minuti dal castello di Cardiff, da quello di Edimburgo, da quello di Hillsborough a Belfast, dalla Rocca di Gibilterra, dalla Torre e dalla caserma di Woolwich Barracks a Londra, dalle basi navali di Devonport e di Portsmouth e da varie navi da guerra in mare tra cui la Diamond e la Montrose.

Si tratta di un omaggio per ricordare i titoli ricoperti dal duca di Edimburgo nelle forze armate di Sua Maestà, il suo passato indossanto la divisa della Royal Navy e i trascorsi da veterano combattente nella Seconda Guerra Mondiale.

Tutte le cerimonie saranno a porte chiuse come prevedono i protocolli anti Covid: le stesse autorità hanno chiesto ai cittadini di seguirle dalla televisione o dai canali online.

Funerali privati a Windsor

Intanto il governo si è riunito per definire le modalità dei funerali del consorte della regina dopo aver annunciato otto giorni di lutto nazionale in tutto il Regno. Come secondo la volontà di Filippo non ci sarà una cerimonia di stato ma le esequie saranno celebrate in forma private nella cappella di St George adiacente al castello di Windsor.

Buckingham Palace non ha ancora reso noti i nomi dei partecipanti ma si stima la presenza di 800 invitati.