Principe Harry, aggressione di William per le nozze: "Mi ha spinto a terra"

Il principe Harry sta per uscire in tutte le librerie del mondo con la sua autobiografia intitolata Spare.

Nelle ultime ore, sono stati resi pubblici dal The Guardian alcuni capitoli in cui il duca di Sussex racconta l’aggressione subita dal fratello William quando gli ha comunicato le nozze con Meghan Markle.

Principe Harry: l’aggressione di William per le nozze

Dopo il docufilm su Netflix, la Royal Family si prepara a ricevere un’altra batosta da parte del principe Harry. Il duca di Sussex sta per uscire con l’autobiografia Spare, titolo che spiega alla perfezione il suo risentimento nei confronti della famiglia di origine.

Il libro, infatti, deve il suo ‘nome’ ad un vecchio detto dei circoli reali, ovvero che il primogenito eredita i titoli, il potere e la fortuna, mentre il secondo serve come “ricambio“, nel caso in cui dovesse succedere qualcosa al primo. Non a caso, Harry racconta cosa ha detto il padre Carlo a Lady Diana il giorno della sua nascita: “Meraviglioso! Ora mi hai dato un erede e uno di riserva: il mio lavoro è finito”.

Nell’opera, il duca di Sussex parla anche dell’aggressione subita da William il giorno che gli ha comunicato la sua intenzione di sposare Meghan Markle.

Il racconto del principe Harry

Il principe Harry ha raccontato di aver subito una vera e propria aggressione da William il giorno in cui gli ha rivelato di aver deciso di sposare Meghan. Si trovavano nel Nottingham Cottage, quando il marito di Kate sarebbe andato su tutte le furie, lo avrebbe “preso per il bavero, strappato la collana e buttato a terra“.

A questo punto, sarebbero volati insulti perché il duca di Sussex avrebbe accusato il familiare di comportarsi come un erede al trono e non come un fratello. “Dici sul serio? Aiutarmi? Scusa, è così che lo chiami? Aiutarmi?“, avrebbe detto Harry a William.

Harry ha riportato una lesione alla schiena

“Non ragionava, era furioso, cercando di calmarlo porgendogli un bicchiere d’acqua. (…) E’ successo tutto così in fretta. Tutto molto veloce.

Mi ha afferrato per il bavero, strappandomi la collana, e mi ha buttato a terra. Sono atterrato sulla ciotola del cane, che si è rotta sotto la mia schiena, i pezzi mi hanno tagliato. Sono rimasto lì per un momento, stordito, poi mi sono alzato in piedi e gli ho detto di uscire“, ha raccontato Harry. Dopo l’aggressione, William si è scusato e gli ha chiesto di non raccontare nulla a Meghan. La Markle, però, si è resa conto di tutto vedendo “graffi e lividi” sulla schiena del futuro marito.