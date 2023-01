Principe Harry: "Con Kate Middleton non sono mai andato d'accordo"

Dopo aver gettato pesanti ombre sul suo rapporto con il padre Carlo e su quello con il fratello William, il Principe Harry è tornato a gettare pesanti accuse anche contro sua cognata Kate Middleton.

Il Principe Harry contro Kate Middleton

Nei giorni scorsi è uscita Spare, la controversa autobiografia del Principe Harry dove lui stesso ha fatto riferimento ai suoi rapporti con alcuni membri della famiglia Reale, in primis suo fratello William. Nelle ultime ore il principe ha rilasciato un’intervista dove ha parlato anche di come suo fratello avesse tentato di dissuaderlo dallo sposare Meghan Markle e ha anche affermato che lui e sua moglie non sarebbero mai andati particolarmente d’accordo con la cognata Kate Middleton.

“Non sono andate d’accordo fin dall’inizio per molte ragioni diverse.

Avevo riposto molte speranze nel fatto che saremmo stati ‘noi 4’ (la stampa britannica li aveva ribattezzati i ‘Fab Four’), che avremmo lavorato insieme esattamente come avevamo fatto quando, con William e Kate, eravamo solo noi tre. Credo che non si appettassero una relazione con una donna come Meghan che aveva una carriera di grande successo alle spalle. Ci sono stati molti stereotipi su di lei. Attrice americana, bi-razziale, divorziata.

Molto rapidamente, la narrazione che ne ha fatto la stampa britannica è diventata ‘Meghan contro Kate’”, ha affermato.

Al momento la famiglia Reale non ha replicato a quanto affermato pubblicamente da Harry ma sembra che a causa delle sue dichiarazioni la rottura con il fratello William sia ormai insanabile. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?