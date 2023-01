Principe Harry, la confessione shock: "Sono stati Kate e William a convincermi a vestire da nazista"

Il principe Harry è tornato ad attaccare suo fratello William e sua moglie Kate Middleton facendo riferimento allo scandalo che lo vide protagonista nel 2005.

Il Principe Harry e lo scandalo

Nel 2005 il Principe Harry è stato protagonista di uno scandalo di portata mondiale quando, durante una festa in maschera, arrivò con idnosso una divisa da nazista (e con tanto di svastica al braccio). L’episodio mise in grave imbarazzo la famiglia Reale e il principe – che oggi definisce l’episodio come il più grave della sua vita – fu costretto a scusarsi pubblicamente. A 17 anni di distanza dall’episodio Harry, che ha da poco pubblicato il suo memoire intitolato Spare, è tornato a parlare dell’episodio facnedo riferimento a suo fratello Harry e alla moglie Kate, entrambi presenti al party, e che a suo dire lo convinsero a indossare la divisa nazista e, per altro, risero di gusto vedendolo vestito così.

“Ero indeciso tra due costumi: una divisa da pilota o una da nazista”, ha scritto Harry, e ancora: “Così telefonai a Willy e Kate e chiesi la loro opinione.

“La divisa da nazista!”, dissero loro. E quando mi videro al party scoppiarono a ridere: “Sei più ridicolo di Willy vestito da leone”.

Nel libro Harry ha gettato ulteriori ombre contro suo fratello – futuro erede al trono – e contro gli altri membri della famiglia reale, colpevoli a suo dire anche di aver maltratto sua moglie Meghan e di aver rivolto insulti razzisti a suo figlio Archie Harrison. William e suo padre Carlo replicheranno alle parole di Harry?