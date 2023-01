Principe Harry, le accuse a Camilla: "Cattiva e pericolosa, è stata lei"

Grazie all’uscita dell’autobiografia Spare, il principe Harry ha potuto rivelare tutto quello che è successo nel suo passato come membro della Royal Family.

Le accuse a Camilla sono chiare e dettagliate.

Il principe Harry è uscito in tutte le librerie del mondo con l’autobiografia Spare. Il duca di Sussex si è tolto tanti sassolini dalle scarpe: dall’aggressione subita da William alle battute del papà Carlo, passando per l’abuso di cocaina e le angherie subite da Camilla. A quest’ultima, Harry ha rivolto accuse precise e dettagliate.

Ha dichiarato:

Harry ha proseguito sottolineando che Camilla è stato il motivo per cui il matrimonio tra Carlo e Lady Diana è finito.

Ha dichiarato:

“Mia madre in una famosa intervista rilasciata nel 1995 disse che c’era una terza persona nel suo matrimonio. L’altra donna di mio padre aveva quindi necessità di ribaltare la sua immagine e questo l’ha resa pericolosa. Era ben disposta per questo a rilasciare rivelazioni alla stampa. E c’era un’aperta volontà da entrambe le parti di scambiare informazioni. Era la cattiva. Era la terza persona nel matrimonio di mia madre e mio padre. Aveva bisogno di riabilitare la sua immagine di fronte l’opinione pubblica. Se sei portato a credere, come membro della famiglia, che essere in prima pagina, avere titoli positivi, storie positive scritte su di te, migliorerà la tua reputazione o aumenterà le possibilità che tu venga accettato come monarca dal Pubblico britannico, allora è quello che farai. Posso assicurarvi che lei è stata determinante nella fine del matrimonio tra mia padre e mia madre”.