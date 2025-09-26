Priscilla in Arrivo: Tony Effe e Giulia De Lellis si Preparano per un Grande Evento

Preparativi e aggiornamenti sulla nascita di Priscilla, la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis.

La tensione e l’eccitazione crescono in vista dell’arrivo di Priscilla, la primogenita di Tony Effe e Giulia De Lellis. L’influencer romana è in procinto di dare alla luce la neonata e il rapper sta facendo di tutto per garantire che ogni aspetto del parto si svolga senza intoppi. Secondo quanto riportato dal noto sito Dagospia, Tony è in contatto quotidiano con l’ospedale Gemelli di Roma, dove si sta preparando a ricevere la compagna e la neonata con il massimo del comfort.

I preparativi di Tony Effe

In vista del lieto evento, il rapper ha richiesto un reparto speciale all’ospedale, dimostrando la sua intenzione di assicurare il benessere di Giulia e della loro bambina. Fonti all’interno della struttura sanitaria hanno descritto Tony come una persona molto cortese e rispettosa, un aspetto che gioca a favore dell’immagine pubblica del cantante.

La nascita di Liam e i rapporti tra ex

In tema di nascite, si segnala l’arrivo del piccolo Liam, figlio di Andrea Damante, ex fidanzato di Giulia. Mentre Damante ha festeggiato il suo primo giorno da papà, Giulia non ha pubblicamente espresso congratulazioni. Tuttavia, si mormora che i due mantengano una relazione civile. Ciò fa ipotizzare che, sebbene non ci siano gesti pubblici, Giulia possa aver congratulato privatamente Andrea per il suo nuovo ruolo di genitore.

Il legame tra Giulia e Cecilia Rodriguez

Un importante legame di amicizia per Giulia è quello con Cecilia Rodriguez, con la quale ha condiviso numerosi momenti significativi della propria vita. Le due donne si sono conosciute durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip 2 e da quel momento non si sono più separate. Recentemente, Giulia e Tony sono stati invitati al matrimonio di Cecilia con Ignazio Moser, un evento che ha ulteriormente rafforzato i legami tra i due gruppi.

Il confronto tra le gravidanze

Con entrambe le donne in attesa, le speculazioni su chi partorirà per prima intensificano l’interesse del pubblico. La gravidanza di Cecilia è particolarmente al centro dell’attenzione, suscitando curiosità su chi tra le due amiche darà il benvenuto al proprio bambino per prima. Le aspettative sono elevate, e la competizione amichevole tra le due influencer tiene i fan con il fiato sospeso.

Tony Effe e la sua immagine pubblica

Oltre ai preparativi per la nascita, Tony Effe è recentemente finito nel mirino dei media per la sua decisione di sottoporsi a interventi di chirurgia estetica. Il chirurgo Jacopo Gardellin ha rivelato in un’intervista a Radio Deejay che il rapper ha fatto uso di botox e filler, evidenziando una tendenza tra i personaggi pubblici a voler migliorare la propria immagine. La dichiarazione del medico ha suscitato un certo clamore, considerando che anche Giulia De Lellis ha affrontato in passato discussioni simili riguardo ai suoi interventi estetici.

L’attesa per la nascita di Priscilla segna un capitolo importante nella vita di Tony e Giulia. Con rapporti che si intrecciano e nuove nascite all’orizzonte, il mondo degli influencer continua a regalare emozioni e colpi di scena, mantenendo l’interesse del pubblico sempre vivo.