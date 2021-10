Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Lo stop passato al @Europarl_IT contro le discriminazioni legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale definisce ulteriormente un quadro normativo ormai molto chiaro sui rischi di tecnologie come il riconoscimento facciale. Moratoria subito anche in Italia, muoversi". Lo scrive in un tweet il deputato del Pd, Filippo Sensi.