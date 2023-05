Prénatal: "Pronti a fare la nostra parte, imminente progetto a sostegno della natalità"

Roma, 11 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Protagonista nel confronto tra istituzioni e società civile sulle istanze portate dagli Stati generali della natalità, nel suo sessantesimo anno di presenza in Italia, Prénatal accende i riflettori sulla priorità di creare le co...

Roma, 11 mag. (Adnkronos/Labitalia) – "Protagonista nel confronto tra istituzioni e società civile sulle istanze portate dagli Stati generali della natalità, nel suo sessantesimo anno di presenza in Italia, Prénatal accende i riflettori sulla priorità di creare le condizioni per la nascita di nuovi genitori, premessa indispensabile per invertire il trend di una denatalità senza precedenti e del conseguente impoverimento del Paese". E' quanto si legge in una nota.

“Stiamo vivendo un’emergenza che impone di adottare punti di osservazione diversi, capaci di tenere conto dei molteplici attori e fattori in gioco, per intervenire con una strategia di crescita condivisa e strutturale. Per questo è cruciale affrontare il problema a monte e partire dall’evidenza per cui a non nascere sono i genitori, prima ancora dei bambini”, ha dichiarato Alberto Rivolta, ceo di Prénatal.

“In questo contesto, il nostro Gruppo -ha continuato- è pronto a fare la propria parte con rinnovata responsabilità, partendo da un bagaglio di esperienza unico, basato sulla relazione diretta e quotidiana con le famiglie, e costruita in 60 anni su tutto il territorio. Nel 2022, solo in Italia, abbiamo servito più di 6 milioni di clienti e garantito un reddito sicuro alle oltre 1000 persone impiegate nei nostri negozi, molte delle quali sono in primis genitori: oggi più che mai, Prénatal si sente investita direttamente di un ruolo attivo, non procrastinabile, nell’interesse del Paese e del suo stesso futuro”. Favorire la nascita di nuovi genitori, dare loro sostegno e aiuto è l’obiettivo che Prénatal si prefigge nel suo sessantesimo anniversario: imminente il lancio di un importante progetto che coinvolgerà attivamente tutta la comunità Prg retail group in Italia, di cui Prénatal è parte integrante con le altre insegne Toys Center e Bimbo Store, oltre ad associazioni e partner che condividono l’urgenza di fare sistema, attivando sinergie virtuose nell’interesse comune e in una visione consapevole e condivisa del futuro.