Pro-Gest: in Italia riciclo carta al 90%, coinvolgiamo lescuole

Rimini, 5 nov. (askanews) – Il principale gruppo cartario italiano Pro-Gest presenta a Ecomondo 2025 Pro-Tect, innovativa gamma di prodotti in polpa di cellulosa 100% riciclabile che sostituisce plastica e polistirolo: la nuova divisione, che utilizza direttamente in cartiera la polpa di cellulosa riciclata per lo stampaggio industriale, si inserisce in un mercato italiano che raggiunge il 90% di riciclo della carta con 1,5 milioni di tonnellate recuperate all’anno dal solo gruppo.

“L’Italia ha un ruolo di protagonista ormai da tanti anni e raggiunge i livelli di percentuali di riciclo del prodotto di carta vicini al 90%”, spiega Valentina Zago, direttore generale gruppo Pro-Gest. “Però emerge il tema di che cosa fare con tutto questo prodotto riciclato. Quindi sicuramente l’industria della carta ha un ruolo fondamentale in tutto questo, l’industria della carta riciclata che in Italia è un’industria estremamente importante e radicata”.

La manager sottolinea il cambiamento culturale in atto: “C’è una grande sensibilità dal punto di vista del riciclo, della sostenibilità. Raccogliamo sempre di più richieste da parte del mondo delle scuole, quindi di conoscere maggiormente il processo di riciclo. Ospitiamo regolarmente anche studenti e devo dire che il riciclo è entrato nelle case di tutti noi e fa parte della nostra quotidianità ormai”.

Sul nuovo prodotto presentato a Rimini, Zago spiega: “Dal punto di vista di Pro-Gest, oltre a ovviamente continuare con gli imballaggi in cartone ondulato, quest’anno abbiamo come innovazione di prodotto presentato qui a Ecomondo ‘Protect’: si tratta di utilizzare la polpa di cellulosa riciclata direttamente in cartiera; si ottiene un materiale fluido che poi viene utilizzato nello stampaggio per vari tipi di industrie, qualsiasi tipo di industria, industria meccanica, automotive, sicuramente anche la cosmetica. Si può avere un prodotto versatile, un prodotto che presuppone la sostituzione di materiali plastici o di polistirolo, è un prodotto completamente riciclato e riciclabile ed è un prodotto sostenibile”.

Il gruppo Pro-Gest, che ricicla ogni anno oltre 1,5 milioni di tonnellate di carta da macero realizzando 1,3 milioni di tonnellate di nuova carta e 1 miliardo di metri quadrati di cartone ondulato, opera attraverso i due stabilimenti principali di Cartonstrong a Grezzago (Milano) e Ondulati Giusti ad Altopascio (Lucca), dotati della massima tecnologia nella produzione di cartone ondulato in Italia.