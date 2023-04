Michelle Hunziker e Gerry Scotti fanno capolino dallo studio di Striscia durante il promo di Pomeriggio Cinque per un problema tecnico.

Nel corso del promo di Pomeriggio Cinque, è stata trasmessa per errore una clip in cui appaiono Michelle Hunziker e Gerry Scotti nello studio di Striscia la Notizia, prossimi a condurre il tg satirico targato Mediaset.

Problema tecnico durante il promo di Pomeriggio 5, spuntano Hunziker e Scotti dallo studio di Striscia

Per qualche secondo, i telespettatori di Canale 5 sono rimasti perplessi per un piccolo imprevisto emerso nel pomeriggio di giovedì 13 aprile, intorno alle ore 17:30. Durante il promo di Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso, infatti, sono comparsi sullo schermo Michelle Hunziker e Gerry Scotti nello studio di Striscia la Notizia. I due conduttori erano intenti a chiacchierare mentre si preparavano per una nuova puntata del tg satirico.

Subito dopo l’incidente, gli utenti hanno cominciato a postare messaggi su Twitter rimarcando l’accaduto. “Tra Un Altro Domani e il primo di Pomeriggio 5 la regia sbaglia il collegamento e si vede il backstage di Striscia la Notizia con la Hunziker che toglie i peli dalla giacca di Gerry Scotti”.

Il vestito di Gerry Scotti e la curiosità degli utenti su Twitter

Nella brevissima clip andata accidentalmente in onda, si vedono la Hunziker e Scotti nello studio del tg satirico ideato da Antonio Ricci mentre si preparano per la puntata in programma alle 20:35.

La showgirl svizzera è intenta ad aggiustarsi i capelli mentre un’addetta ai lavori sistema la giacca di Scotti. Nel frattempo, il conduttore stava raccontando un particolare privato alla collega. “Ho un vestito tutto di…”, si sente prima che il collegamento trasmesso per sbaglio venga bruscamente interrotto.

Dando la linea alla d’Urso, poi, la conduttrice ha prontamente affermato: “C’è stato un problema tecnico ma con Striscia siamo amici”. Intanto, sono molti gli utenti che su Twitter si stanno domandando di che tipo di abito stesse parlando il conduttore.