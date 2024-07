Procaccini (Ecr): partita con Von der Leyen si giocherà sui contenuti

Roma, 18 lug. (askanews) - "Per noi votare per Von der Leyen avrebbe significato andare contro certi nostri principi. D'altra parte vogliamo avere un rapporto costruttivo. Voi sapete che 5 anni fa i Verdi votarono contro Von der Leyen, ma poi furono i Verdi gli azionisti principali dei cinque anni d...

Roma, 18 lug. (askanews) – “Per noi votare per Von der Leyen avrebbe significato andare contro certi nostri principi. D’altra parte vogliamo avere un rapporto costruttivo. Voi sapete che 5 anni fa i Verdi votarono contro Von der Leyen, ma poi furono i Verdi gli azionisti principali dei cinque anni della scorsa commissione attraverso proprio il Green Deal. La partita si giocherà sui contenuti. Noi come sempre siamo estremamente pragmatici, guardiamo all’essenza delle cose, quando ci saranno proposte condivisibili le sosterremo, quando saranno nel solco dei cinque anni passati ci opporremo nella maniera ferma ma democratica con cui ci siamo opposti negli scorsi cinque anni”. Lo ha affermato il co-presidente del gruppo Ecr Nicola Procaccini parlando con i giornalisti al termine della plenaria, confermando il voto contrario della delegazione di Fratelli d’Italia (24 deputati) per la rielezione di Ursula von Der Leyen a presidente della Commissione Europea.